Il deposito delle principali sentenze del giorno









CIVILE





RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 30752

Danni da vaccini – nessun termine di prescrizione per i danni da vaccini per morbillo, parotite rosolia, prima della sentenza della Consulta del 2012 quando non c’era consapevolezza del diritto.



BANCHE - Cassazione n. 30738

La cassazione fa chiarezza sulla cessione dei crediti fondiari. Nello specifico della banca di Napoli.



FALLIMENTO - Cassazione n. 30725

Il credito da recesso non ha alcuna parentela ontologica con il credito da...