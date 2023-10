Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 28770

In caso di separazione il marito è tenuto al versamento dell’assegno alla ex moglie nel caso in cui questa non abbia un’occupazione e ci sia un oggettivo divario dei redditi.



USUCAPIONE - Cassazione n. 28792

Il bene riconosciuto di interesse storico non è usucapibile.



PENALE



NOTIFICAZIONI - Cassazione n. 42162

Decreto di irreperibilità non legittimo se non si utilizza anche numero di cellulare dell’imputato noto alle autorità procedenti...