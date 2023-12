Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

CONTRATTI BANCARI – Cassazione n. 35605

Ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall’art. 1283 c.c., il correntista attore in ripetizione dell’indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello...