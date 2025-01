Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

IMMIGRAZIONE - Cassazione n. 30

La Cassazione deposita una serie di ordinanze interlocutorie in attesa della decisione della Corte Ue, con le quali ribadisce il ruolo esclusivo dei ministeri per le liste dei paesi sicuri e quello del giudice di verificare sui casi singoli. La Suprema corte ricorda che un paese sicuro è tale se lo è per tutti. I giudici richiamano al rispetto delle minoranze sottolineando che la democrazia non si esaurisce nel procedimento elettorale, perché un paese democratico...