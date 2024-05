Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 15244

In caso di incidente stradale avvenuto per colpa di un cane randagio il Comune non ha alcuna responsabilità. Colpevole invece l’Asl.

PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 15251

Le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della Nato sono soggette a imposizione.



RENDITA CATASTALE - Cassazione n. 15250

L’atto attributivo...