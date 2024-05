Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ESDEBITAZIONE - Cassazione n. 15155

Il giudice deve sempre tenere presente il favor per il discharge of debts e nel valutare l’irrisorietà del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali deve far riferimento a percentuali talmente minime da considerarsi irrilevanti. Infine nel passivo non possono essere considerate le domande tardive depositate ma non esaminate.



ASSICURAZIONE - Cassazione n. 15216

La liberazione di uno dei coobligati non impedisce di accertare la sua responsabilità...