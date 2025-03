Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

GIURISDIZIONE - Cassazione n. 5775

Legittima la richiesta del pagamento del Cosap in assenza di esenzioni nei confronti del concessionario autostradale.



RESPONSABILITA’ PER COSE IN CUSTODIA - Cassazione n. 5791

Per chiedere il danno alla salute da infiltrazioni da parte del condomino sovrastante occorre fornire una complessa dimostrazione del danno effettivamente subito.



ASSEGNO...