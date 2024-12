Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 31551

Il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non è idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale (parzialmente accolto ricorso Alitalia Cai).



FILIAZIONE -Cassazione n. 31552

Nel danno da perdita parentale, l’accertamento giudiziale di paternità potrebbe sopperire solo parzialmente...