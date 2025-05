Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

IMMIGRAZIONE - Cassazione n. 11713

Può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex articolo 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (articolo 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimento...