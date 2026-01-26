Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 26 gennaio focus della Suprema corte su patrocinio a spese dello Stato, minori stranieri e reati edilizi

CIVILE

SUCCESSIONI – Cassazione n. 1551

La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, come pure dei figli conviventi, in forza del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., non integra possesso rilevante ai fini dell’art. 485 c.c. e non comporta acquisto tacito dell’eredità per mancato inventario

SERVITU’ – Cassazione n. 1554

Tim deve pagare il proprietario...

