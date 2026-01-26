Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 26 gennaio focus della Suprema corte su patrocinio a spese dello Stato, minori stranieri e reati edilizi
CIVILE
SUCCESSIONI – Cassazione n. 1551
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, come pure dei figli conviventi, in forza del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., non integra possesso rilevante ai fini dell’art. 485 c.c. e non comporta acquisto tacito dell’eredità per mancato inventario
SERVITU’ – Cassazione n. 1554
Tim deve pagare il proprietario...