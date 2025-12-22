Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

CESSIONE CREDITO – Cassazione n. 33293

La cessione di un credito per il rimborso dell’Invim decennale è regolata dalla disciplina (formale e sostanziale) di diritto comune sulla cessione dei crediti. Per cui, è ben possibile che esso sia oggetto anche di cessioni successive

COVID – Cassazione n. 33300

L’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/...