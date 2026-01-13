Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

CONTENZIOSO – Cassazione n. 671

L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto

SEPARAZIONE – Cassazione n. 678

La domanda riconvenzionale di aumento dell’assegno del figlio formulata dalla madre era ...