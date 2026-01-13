Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 13 gennaio focus della Suprema corte su contenzioso, onorari, deposito telematico e maltrattamenti in famiglia

CIVILE

CONTENZIOSO – Cassazione n. 671

L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto

SEPARAZIONE – Cassazione n. 678

La domanda riconvenzionale di aumento dell’assegno del figlio formulata dalla madre era ...

Gli ultimi contenuti di Cassazione in un minuto