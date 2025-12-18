Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 18 dicembre focus della Suprema corte su prescrizione, difesa, gratuito patrocinio e tenuità del fatto

CIVILE

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Cassazione n. 32991

Sì alla disapplicazione da parte del giudice ordinario del regolamento ztl per ingiustificata differenziazione delle fasce orarie di carico e scarico tra zone contigue

DIFESA – Cassazione n. 32997

Difesa processuale il mandato di patrocinio della causa deciso dall’assemblea condominiale non coincide con la procura...

