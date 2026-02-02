Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Nel deposito del 2 febbraio focus della Suprema corte su vendita, lavoro, pensioni e pena domiciliare

CIVILE

VENDITA – Cassazione n. 2023

È nullo non solo il patto commissorio in senso stretto, ma qualsiasi convenzione che, indipendentemente dalla forma o dal contenuto, sia diretta a ottenere il risultato vietato dall’ordinamento, cioè costringere il debitore ad accettare in anticipo il trasferimento di un proprio bene al creditore come conseguenza del mancato pagamento...

