Il deposito delle principali sentenze del giorno

L’8 gennaio focus della Suprema corte su compensi avvocato, responsabilità medica, gratuito patrocinio, violenza sessuale e braccialetto elettronico

CIVILE

TARIFFE DOGANALI – Cassazione n. 332

Il giudice deve verificare in concreto le lavorazioni effettuate senza fondare la decisione su report OLAF generici; applicando i principi della Corte di giustizia UE

RESPONSABILITÀ MEDICA –  

La Corte ribadisce che In caso di responsabilità medica su paziente già compromesso, il danno va liquidato considerando...

