Il deposito delle principali sentenze del giorno
L’8 gennaio focus della Suprema corte su compensi avvocato, responsabilità medica, gratuito patrocinio, violenza sessuale e braccialetto elettronico
CIVILE
TARIFFE DOGANALI – Cassazione n. 332
Il giudice deve verificare in concreto le lavorazioni effettuate senza fondare la decisione su report OLAF generici; applicando i principi della Corte di giustizia UE
La Corte ribadisce che In caso di responsabilità medica su paziente già compromesso, il danno va liquidato considerando...