Il deposito delle principali sentenze del giorno
Nel deposito del 30 gennaio focus della Suprema corte su responsabilità civile, matrimonio, reato di tortura e processo penale
CIVILE
RESPONSABILITÀ CIVILE - Cassazione n. 1987
In tema di risarcimento del danno collegato a una aggressione il danno indeterminato nel valore senza le modalità di calcolo e le basi percentuali applicate
FAMIGLIA E FILIAZIONE -Cassazione n. 1988
Nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardanti figli minori d’età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l’interesse...