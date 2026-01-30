Il deposito delle principali sentenze del giorno

Cassazione in un minuto

Nel deposito del 30 gennaio focus della Suprema corte su responsabilità civile, matrimonio, reato di tortura e processo penale

CIVILE

RESPONSABILITÀ CIVILE - Cassazione n. 1987

In tema di risarcimento del danno collegato a una aggressione il danno indeterminato nel valore senza le modalità di calcolo e le basi percentuali applicate

FAMIGLIA E FILIAZIONE -Cassazione n. 1988

Nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardanti figli minori d’età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l’interesse...

