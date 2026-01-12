Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 12 gennaio focus della Suprema corte su concordato, patrocinio a spese dello Stato, lavoro, strepitus fori
CIVILE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Cassazione n. 544
L’opzione per il concordato semplificato liquidatorio rispetto alla liquidazione giudiziale non è legata alla natura dell’insolvenza (reversibile nel primo caso e irreversibile nel secondo), ma alla valutazione in ordine alla migliore soddisfazione dell’interesse dei creditori
SOCCOMBENZA RECIPROCA – Cassazione n. 548...