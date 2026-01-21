Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

SANZIONI FISCALI – Cassazione n. 1284

L’Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali...