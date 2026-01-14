Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 14 gennaio focus della Suprema corte su lavoro, assicurazioni, colpa medica e lesioni
CIVILE
LAVORO – Cassazione n. 741
Illegittimo il licenziamento disposto dalla Coop dei dipendenti che, a fine turno, affettano dei salumi e aprono dei sott’olio mangiandoli con le mani e offrendoli anche a due addetti alle pulizie, violando così le norme igieniche che impongono di consumare i cibi solo in appositi spazi. A scoprire il fatto, avvenuto in epoca Covid, degli investigatori...