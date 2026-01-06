Il deposito delle principali sentenze tra Natale e l’Epifania
La selezione delle principali sentenze depositate dal 29 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026
Il deposito di provvedimenti che tradizionalmente caratterizza il passaggio dal vecchio al nuovo anno ha offerto alla Suprema Corte l’occasione per dirimere questioni di rilevante impatto sistematico. Tra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026, i giudici di legittimità hanno tracciato linee guida fondamentali che spaziano dalla piena operatività della Riforma Cartabia in tema di pene sostitutive per i reati sessuali di minore entità, alla definizione del potere di controllo del giudice amministrativo...