Il deposito del ricorso si considera tempestivo se si riceve tramite pec il messaggio “- 1”
La tempestività del deposito di un atto telematico va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
Il deposito del ricorso effettuato il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni, due giorni dopo aver ricevuto il messaggio Pec contenente il codice di errore “-1”, è comunque tempestivo. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1411/26.
Il ricorso
