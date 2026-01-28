Il diritto di critica politica è legittimo se non è uno strumento per attacchi personali
La critica politica non deve essere avulsa da un nucleo di verità e non può trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui
Innanzi all’adito Tribunale di Cassino (sentenza 30 dicembre 2025 n. 1652) si pone la questione della sussistenza, o meno, di una ipotesi di critica “politica”. Tra le diverse declinazioni che può assumere il diritto di critica un ruolo primario è quello occupato proprio dalla critica politica che trova fondamento nell’interesse dell’opinione pubblica all’informazione e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o dei pubblici amministratori. La critica politica non deve essere...