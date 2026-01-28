Civile

Il diritto di critica politica è legittimo se non è uno strumento per attacchi personali

La critica politica non deve essere avulsa da un nucleo di verità e non può trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui

di Riccardo Lanzo

Innanzi all’adito Tribunale di Cassino (sentenza 30 dicembre 2025 n. 1652) si pone la questione della sussistenza, o meno, di una ipotesi di critica “politica”. Tra le diverse declinazioni che può assumere il diritto di critica un ruolo primario è quello occupato proprio dalla critica politica che trova fondamento nell’interesse dell’opinione pubblica all’informazione e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o dei pubblici amministratori. La critica politica non deve essere...

