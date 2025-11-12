IL DL SULLA SICUREZZA LAVORO - GUIDA ALLA LETTURA - Sì ad aliquote contributive variabili, premi ai virtuosi ed esclusione di aziende con condanne

Il decreto decreto-legge n. 159/2025 introduce un pacchetto organico di misure tese a rafforzare la sicurezza sul lavoro e la protezione civile. Tra le principali novità, l'Inail potrà rivedere le aliquote contributive premiando le aziende virtuose e penalizzando quelle con condanne gravi. Viene potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità, con nuovi requisiti e accesso prioritario ai fondi per progetti innovativi. Si rafforzano i controlli nei subappalti, si estende l'obbligo della tessera identificativa (budge) e si riforma la patente a crediti per i cantieri. Il decreto prevede inoltre la stabilizzazione del personale sanitario Inail, nuove borse di studio per i superstiti di infortuni sul lavoro e misure per la sorveglianza sanitaria