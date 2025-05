IL DL SICUREZZA/2 - GUIDA ALLA LETTURA - Decreto Sicurezza: trasfuso il contenuto del Ddl governativo con qualche correttivo

Prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale, ai reati contro l'incolumità pubblica, alla criminalità organizzata; nuovo restyling delle norme relative all'amministrazione di beni sequestrati e confiscati; raffica di aggravanti per alcuni reati legati alla sicurezza urbana e disposizioni a tutela delle Forze di polizia: sono queste le principali novità contenute nel Dl n. 48 del 2025

È stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 85 dell'11 aprile febbraio 2025, il decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, con entrata in vigore al 12 aprile 2025. Il provvedimento riproduce, con qualche modifica, il testo del corrispondente disegno di legge di iniziativa governativa che era stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 (A.C. 1660), poi passato al Senato, le cui Commissioni I e II il 26 marzo scorso avevano concluso l'esame e proposto...