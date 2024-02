Il dovere di vigilanza dei sindaci è esteso a tutta la gestione sociale Per la Suprema corte il compito e soprattutto il dovere dei sindaci delle società è quello di verificare, monitorare e registrare tutto lo svolgimento dell’attività di ogni singolo componente della compagine sociale della società in quanto ciò che deve essere tutelato non è unicamente l’interesse dei singoli soci ma anche di tutti quanti i creditori sociali