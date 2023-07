Il fallito non può chiedere in proprio la restituzione di beni confiscati che sono intestati ai figli minori di Paola Rossi

Il padre dovrebbe proporre l'azione come esercizio della patria potestà e a tal fine conferire procura speciale al proprio difensore

Non può chiedere la restituzione di beni confiscati l'imputato che non ne abbia la titolarità anche se viene ritenuto il soggetto che di fatto ne ha la disponibilità. È solo il proprietario che ha l'interesse ad agire per la restituzione della cosa o del denaro. Qualità che appunto non riveste chi ne ha la materiale disponibilità.

Per tale motivo la Cassazione penale - con la sentenza n. 28363/2023 - ha respinto il ricorso dell'imputato che domandava la revoca della confisca su beni e denaro che asseriva appartenenti ai figli minori e in un caso alla moglie coimputata che non aveva patteggiato al pari del marito la pena.

La Cassazione ritiene il ricorrente privo dell'interesse ad agire in quanto non è ravvisabile in capo a colui che non ha titolo per ottenere la restituzione del bene-profitto del reato.

Inoltre, ricordano i giudici di legittimità, il ricorrente non aveva dato procura speciale al difensore al fine di agire al posto e nell'interesse dei figli minori attraverso l'esplicito esercizio della sua potestà genitoriale.

Nel caso concreto il ricorrente era stato imputato per il reato tributario previsto dall'articolo 11 del Dlgs 74/2000 di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e per il reato fallimentare di bancarotta fraudolenta ex articolo 216 della legge fallimentare.

Nei confronti del ricorrente veniva disposta la confisca di conti correnti bancari su cui il ricorrente e la moglie avevano delega a operare, ma che di fatto erano intestati ai due bambini, figli della coppia.

La contestata riferibilità del denaro al genitore - per averne di fatto la disponibilità - non consentiva a quest'ultimo di domandare la revoca della misura ablativa fondandosi essenzialmente sulla titolarità dei conti che era in capo ai figli. Infatti, solo a questi ultimi il denaro poteva essere legittimamente restituito e data la loro minore età sarebbe stato necessario che il padre avesse agito in qualità di esercente la potestà genitoriale e che avesse a tale scopo conferito procura speciale al proprio difensore. Entrambe circostanze non ricorrenti nel ricorso per cassazione dichiarato perciò inammissibile.

La stessa conclusione è stata raggiunta per gli immobili di cui la moglie era usufruttuaria e i figli nudi proprietari. Il ricorrente ne chiedeva ugualmente la restituzione, ma senza averne titolo.