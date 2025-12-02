Civile

Il fondo di garanzia Inps interviene in caso di inadempimento del datore per il Tfr

L’obbligazione del Fondo di garanzia gestito dall’Inps ha ad oggetto una prestazione previdenziale

di Riccardo Lanzo

Sottolinea il Tribunale di Napoli (sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2025 n. 8199) come l’obbligazione del Fondo di garanzia gestito dall’Inps abbia ad oggetto una prestazione previdenziale e si debba considerare indipendente dall’obbligazione retributiva del datore di lavoro.

Lo scopo del Fondo

Segnatamente, tale Fondo è istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del...

