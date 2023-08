Il giudice dissenziente non può subire la revoca delle funzioni giudiziarie di Marina Castellaneta









I giudici hanno un obbligo di riservatezza, ma anche il diritto alla libertà di espressione. Di conseguenza, nel caso in cui comunichino alla stampa la propria opinione dissenziente rispetto a una sentenza, prima della sua pubblicazione, non possono essere oggetto di sanzioni sproporzionate come la revoca dalle funzioni giudiziarie. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo in una sentenza che ha riguardato la Moldova (ricorso 26360/19), ma i cui principi si estendono a tutti i casi di...