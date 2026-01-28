GiurisprudenzaCivile

Il giudice nell'interesse del minore può cambiare il cognome originario con quello dell'adottante

di Valeria Cianciolo

N. 4

Guida al Diritto

La sentenza della Consulta del 30 dicembre 2025 n. 210 abbandona l'automatismo normativo sul cognome del minore adottato in casi particolari e valorizza il caso concreto, riconoscendo al giudice il potere di sostituire il cognome originario con il solo cognome dell'adottante, ogni volta in cui ciò costituisca la soluzione più aderente al superiore interesse del minore

Il caso

Il giudizio prende avvio da un procedimento di adozione in casi particolari ex art. 44 comma 1, lett. b) della legge 4 maggio...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il caso
  2. La sentenza 210 della Consulta dialoga con la sentenza n. 53 del 2025
  3. Le ricadute pratiche: prospettiva del giurista
  4. Profili positivi e nodi sistematici della nuova disciplina del cognome nell'adozione in casi particolari
  5. Obblighi motivazionali del magistrato minorile sul cognome
  6. Le implicazioni processuali per l'avvocatura

