Il giudice non può tagliare le spese di lite per la parte soccombente oltre il 50%

“Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 19049 depositata oggi, enunciando un principio di diritto in continuità con recenti arresti (9815/23, 30154/24).

