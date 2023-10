Il giudice di pace può restituire atti a Pm se notifica della citazione a presentazione immediata è nulla di Paola Rossi

L’atto non è abnorme anche se fa regredire il procedimento in quanto la legge non prevede nel rito speciale il potere di rinnovazione da parte del giudicante

In caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non accettata da quest’ultimo la domiciliazione è insussistente e la notificazione del decreto di citazione in giudizio all’avvocato nominato per l’indagato dalla polizia giudiziaria è nulla. Ma la notificazione in tal caso non va ripetuta al difensore, ma secondo le regole dell’articolo 157 o eventualmente dell’articolo 159 del Codice di procedura penale.



La Cassazione penale a sezioni Unite - con la sentenza n. 42603/2023 - ha affermato...