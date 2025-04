Il giudice può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Giusta causa - Giustificato motivo soggettivo - Conversione - Ammissibilità - Sussistenza.

E’ certamente ammissibile, anche in sede di impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto...