Il gruppo austriaco OMV entra in Adamant Ecodev e nel mercato italiano dei biocarburanti: gli studi

Luca Minoli, Francesco Buoso e Filippo Ruffato

L’austriaca OMV Downstream acquista una partecipazione di minoranza nel capitale sociale dell’italiana Adamant Ecodev. L’acquisizione è stata approvata dalla Commissione europea, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell’UE.

Adamant Group è presente da oltre 10 anni nel mercato di riferimento con una comprovata esperienza nel commercio e nella produzione di materie prime rinnovabili e biocarburanti a livello mondiale. Adamant Ecodev, con sede a Ferrara, è il ramo commerciale per le materie prime rinnovabili del Gruppo Adamant con una sede anche a Buenos Aires, Argentina.

I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale, con un team guidato dai partner Luca Minoli e Francesco Buoso, con l’associate Giovanni Compagnoni e la trainee Beatrice Bestetti, per gli aspetti corporate, insieme alla partner Adele Sodano e la counsel Gabriella Scionti per gli aspetti regolamentari, il partner Roberto Pellizzari e il managing associate Thomas Yang per gli aspetti fiscali, il partner Giulio Vecchi e l’associate Miriam Cugusi per gli aspetti IP, e il partner Ranieri Romani per gli aspetti giuslavoristici.

OMV è stata assistita, per tutti i profili di diritto italiano, dallo studio Legance, con un team coordinato dai soci Filippo Ruffato e Andrea Fedi e composto, tra gli altri, da Emanuele Artuso, Alessandro Nociti e Mattia Pillinini per gli aspetti corporate, Emiliano Torresan per gli aspetti giuslavoristici, Gabriella Geatti per gli aspetti fiscali, Lucio di Cicco e Lorenzo Tringali per gli aspetti regolamentari, Francesca Carlesi, Lorenzo Minotti e Martina Carrozzini per gli aspetti ambientali, Federica Toscano per gli aspetti immobiliari e Francesco Chierichetti per gli aspetti IP. Per gli aspetti cross-border OMV è stata assistita da Cerha Hempel con un team coordinato da Clemens Hasenauer e composto, tra gli altri, da Harald Stingl, Lorenz Pracht e Sophie Stock.

Per gli aspetti notarili, è intervenuto il Notaio Lorenzo Stucchi di Restuccia & Stucchi Notai Associati.