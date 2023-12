Il Gruppo GADA acquisisce il 100% di INNOVAMEDICA S.p.A.: gli Studi coinvolti

Ilaria Maria Placco, Diego De Francesco

Il Gruppo GADA, leader nella proposta di soluzioni altamente tecnologiche per il medicale e nell’erogazione di servizi clinici e sanitari integrati, ha acquisito il 100% di INNOVAMEDICA S.p.A., azienda specializzata da oltre 20 anni nella distribuzione di soluzioni per la chirurgia mininvasiva, l’endoscopia digestiva, la nutrizione enterale, l’uroginecologia e l’endourologia.



La forza combinata di INNOVAMEDICA, GADA e Palex Medical (il gruppo internazionale di cui fa parte GADA) darà vita a soluzioni innovative per il settore medico, in combinazione con tutti i brand storici e le aziende fornitrici di riferimento.



Nell’operazione, il Gruppo GADA è stato assistito dallo Studio Legale Cappelli RCCD, con un team guidato dalla partner Ilaria Maria Placco (in foto) e composto dagli associate Simone Stasio e Beatrice Olivieri.



PwC Deals ha supportato il Gruppo GADA per gli aspetti finanziari, con un team guidato dal partner Giovanni Tinuper. Per gli aspetti di compliance, ha agito un team composto dal partner Antonio Castro e dalla director Silvia Cristarella.



Gitti and Partners ha assistito il Gruppo Gada per gli aspetti di carattere fiscale con un team guidato dal dott. Diego De Francesco (in foto) e dal dott. Saverio Pizzi.



I Soci Venditori di INNOVAMEDICA S.p.A. sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo Studio RPLT RP legalitax con un team composto dai soci Claudio Elestici, Nicola Carù e dall’associate Alessandro Anedda e per gli aspetti fiscali dallo studio Guatri con un team guidato da Giorgio Guatri.