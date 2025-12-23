Il lavoratore può fruire del congedo straordinario per assistere il convivente disabile anche prima del 2022
La questione era stata sollevata davanti alla Consulta dalla Cassazione a margine di un contenzioso azionato prima del 2022, periodo per il quale la legge non prevedeva ancora il diritto al congedo straordinario in favore del lavoratore che fosse convivente di fatto di una persona con grave disabilità
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 pubblicata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo numero 151 del 2001, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo numero 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno...