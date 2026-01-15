Il lavoro carcerario non è obbligatorio e ha una funzione risocializzante
In funzione degli articoli articoli 1, comma I, e 27, comma III, della Costituzione il lavoro deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato
In sentenza il Tribunale di Roma (sezione lavoro, sentenza 15 dicembre 2025 n. 12899) è chiamato a pronunciarsi in tema di lavoro carcerario.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, con la riforma di cui ai Dlgs n. 123 e 124 del 2018, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con alcune...