Il lavoro carcerario non è obbligatorio e ha una funzione risocializzante

In funzione degli articoli articoli 1, comma I, e 27, comma III, della Costituzione il lavoro deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato

di Fortunato Costantino

In sentenza il Tribunale di Roma (sezione lavoro, sentenza 15 dicembre 2025 n. 12899) è chiamato a pronunciarsi in tema di lavoro carcerario.

Preliminarmente, deve rilevarsi che, con la riforma di cui ai Dlgs n. 123 e 124 del 2018, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con alcune...

