Il legal tech in Italia: aperte le submission per il primo Rapporto 4cLegal e Gruppo 24 ORE

4cLegal, in collaborazione con il Gruppo 24 ORE, è lieta di annunciare l’apertura delle candidature per la realizzazione del primo Rapporto dedicato alle soluzioni legal tech presenti sul mercato italiano.

Questo ambizioso progetto, sostenuto da alcune delle più rappresentative associazioni di settore come AIGA e ASLA, mira a offrire una panoramica dettagliata e accurata delle soluzioni tecnologiche disponibili per il mercato legale B2B e a diventare un punto di riferimento per gli operatori del settore.

Le aziende operanti nel settore Legal Tech e interessate a far parte della pubblicazione sul Legal Tech in Italia possono presentare la propria soluzione compilando il form dedicato disponibile su news.4clegal.com/4clegal-tech/. La raccolta delle candidature è aperta fino al giorno 16 settembre 2024 alle ore 12:00. Si tratta di un’opportunità di visibilità importante: il Rapporto sarà infatti presentato ufficialmente durante un evento dedicato il 14 ottobre presso la sede de il Sole 24 Ore e promosso attraverso iniziative di comunicazione su tutto il territorio nazionale.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa con il Gruppo 24 ORE” commenta Alessandro Renna, Founder e CEO 4cLegal, “perché pensiamo che il Legal Tech sia in un momento “magico”. È importante per gli operatori fare un punto sulle soluzioni disponibili e guardare in modo consapevole al futuro del mercato legale, sapendo che la tecnologia dovrà essere parte integrante dei servizi legali e del loro processo di erogazione”.

Eraldo Minella, Direttore Generale Servizi Professionali e Formazione Gruppo 24 ORE: “Il Gruppo 24 ORE è entusiasta di lanciare questa nuova iniziativa editoriale, che mira a delineare un quadro sempre più chiaro su quello che sarà l’evoluzione del mercato legale in Italia. Vogliamo offrire una risorsa fondamentale per l’innovazione e il progresso del settore, fornendo una panoramica delle migliori soluzioni legal tech disponibili sul mercato B2B”.

Linee guida per l’invio delle submission

Le aziende interessate possono presentare la propria soluzione inviando, attraverso il form dedicato, informazioni dettagliate su aspetti come lo scopo e le funzionalità dello strumento, gli utenti destinatari ed eventuali prossimi sviluppi.

Non c’è un limite al numero delle submission che saranno valutate da una Commissione Tecnica composta da sei professionisti ed esperti del settore: Raffaele Battaglini, Fondatore Futura Law Firm, Maria Elisa D’Amico, Prorettore Unimi, Emanuele Camandona, Socio di CastaldiPartners, Gabriele Faggioli, CEO di Partners4Innovation, Patrizia Pasetti, Responsabile Legal Governance TIM, Cristina Poncibò, Professoressa Università di Torino. I parametri di riferimento per la valutazione saranno veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni condivise.

Possono partecipare aziende che offrono soluzioni per il mercato legale italiano; sarà necessario fornire almeno una referenza di un cliente utilizzatore. Saranno valutate anche le soluzioni sul mercato da meno di 12 mesi per cui non si è in grado di produrre feedback; qualora la Commissione Tecnica accetterà la proposta, questa verrà inserita nella sezione “newcomers” del Rapporto.

Il Rapporto, pubblicato nella sua prima edizione anche in forma cartacea, sarà aggiornato periodicamente nella sua versione digitale, consentendo alle aziende di presentare nuove candidature o aggiornare le soluzioni già censite, assicurando così una panoramica sempre attuale e completa delle innovazioni nel settore Legal Tech.