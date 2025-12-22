Il litisconsorzio è necessario per la costituzione della rendita vitalizia presso l’Inps
La Cassazione, con ordinanza 33461 del 2025, chiarisce che l’azione per la costituzione della rendita vitalizia presso l’INPS, richiesta dal lavoratore al datore di lavoro, non è una domanda di risarcimento danni ma una domanda di natura costitutiva e deve rispettare il litisconsorzio necessario con l’Istituto di Previdenza , anche per garantire la futura opponibilità della sentenza
L’azione con la quale il lavoratore, invece di agire in via surrogatoria, chiede al datore di lavoro di versare la riserva matematica (ex art. 13, 5° comma, prima parte della legge n. 1338/62) per costituire la rendita vitalizia presso l’INPS non integra una domanda di risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore, bensì configura una domanda di natura costitutiva e va proposta quindi nel rispetto del litisconsorzio necessario con l’INPS, anche al fine di garantire il controllo dei presupposti...