Il litisconsorzio è necessario per la costituzione della rendita vitalizia presso l’Inps La Cassazione, con ordinanza 33461 del 2025, chiarisce che l’azione per la costituzione della rendita vitalizia presso l’INPS, richiesta dal lavoratore al datore di lavoro, non è una domanda di risarcimento danni ma una domanda di natura costitutiva e deve rispettare il litisconsorzio necessario con l’Istituto di Previdenza , anche per garantire la futura opponibilità della sentenza







