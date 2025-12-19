Il nuovo Codice degli Incentivi 2026: verso un sistema organico, digitale e trasparente per la crescita delle imprese

Il sistema degli incentivi come motore della crescita e dello sviluppo

Nel clima economico attuale, segnato da incertezze sempre più marcate, il rischio di una progressiva riduzione degli investimenti e delle attività di ricerca e innovazione diventa concreto. Le imprese italiane, pur avendo storicamente dimostrato interesse e impegno in questi ambiti, si trovano oggi a dover affrontare scenari che potrebbero comprometterne la competitività internazionale. Da qui nasce l’urgenza di un sistema di incentivi capace non solo di sostenere lo sviluppo economico e sociale...