Il passaggio di consegne tra amministratori deve avvenire in tempi rapidi di Fabrizio Plagenza

Dalla omessa consegna deriva per il condominio, per i condòmini e per la sua gestione un pregiudizio irreparabile









Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 29 maggio 2023, torna ad occuparsi dell’obbligo posto in capo all’amministratore che abbia, per qualsiasi motivo, cessato il suo incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso.

Nel caso trattato, i condòmini, riuniti in assemblea, revocavano dall’incarico l’amministratore, nominando, contestualmente, altro professionista che, tempestivamente, si attivava per concordare la prima data utile per effettuare il passaggio di consegne. Tuttavia, ...