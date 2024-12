Il perfezionamento della donazione si ha con la notifica dell’atto pubblico di accettazione al donante

Donazione - Accettazione - Perfezionamento del contratto - Notifica dell’atto di accettazione - Effetto traslativo - Inesistenza elementi equipollenti

La notifica dell’atto di accettazione è un elemento costitutivo della donazione, prima del quale non si produce alcun effetto traslativo. Inoltre, la notifica dell’atto non ammette equipollenti, non potendosi, dunque, considerare soddisfatto il relativo requisito con l’utilizzo di mezzi diversi dalla stessa.

