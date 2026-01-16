Il MeritoApprofondimento

Il potere sostitutivo della responsabilità genitoriale dei Servizi Sociali

di Avv.Camilla Insardà

LA VICENDA PROCESSUALE

A seguito della separazione coniugale di una coppia, il Tribunale di Torino chiedeva che i figli minori e il nucleo familiare fossero presi in carico dai Servizi Sociali, affinché vigilassero sui legami affettivi ed intervenissero con le modalità e le tempistiche opportune sulle scelte educative assunte dai genitori nell'interesse della prole.

Successivamente, il Tribunale di Parma - divenuto territorialmente competente - nominava ai minori un curatore speciale e con provvedimento del gennaio del ...

I punti chiave

  1. LA VICENDA PROCESSUALE
  2. LA NATURA DEL POTERE SOSTITUTIVO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE RICONOSCIUTO AI SERVIZI SOCIALI. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

