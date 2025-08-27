Il principio di sussidiarietà verticale nelle valutazioni ambientali

Il tema della sussidiarietà verticale e della ponderazione degli interessi coinvolti all’interno del più ampio contesto delle valutazioni ambientali è molto delicato e dibattuto in giurisprudenza.

Tale tema, pertanto, è stato oggetto di molte pronunce del Consiglio di Stato.

Partendo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 646 del 28 gennaio 2025 e da quella del TAR Molise n. 103 del 7 aprile 2025 faremo un veloce excursus giurisprudenziale così da avere un quadro il più completo possibile ...