LA QUESTIONE Cos’è il principio di trasparenza? Cosa comporta per il Titolare del trattamento?

Il principio di trasparenza è uno degli elementi fondanti del GDPR e rappresenta il pilastro su cui si costruisce la tutela dei dati personali nell’ambito dell’Unione Europea.

“Trasparenza” deriva dal latino trans parere, ovvero “far apparire”, “lasciar vedere”. In ambito data protection, esso implica che ogni trattamento di dati personali debba avvenire con la massima chiarezza nei confronti degli interessati, in modo che questi ultimi possano comprendere facilmente come e perché i loro dati vengono...