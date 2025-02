L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: I MAGGIORI INTERROGATIVI PROCEDURALI”.

Durante il seminario si approfondirà il procedimento della separazione e del divorzio, provando a fornire alcune risposte ai principali dubbi procedurali. Nella parte iniziale dell’evento si esaminerà la figura dell’esperto in caso di rifiuto genitoriale, per poi affrontare il tema del procedimento con allegazioni di violenza, con particolare riferimento al ruolo dei difensori. Si mostreranno quindi le novità in materia di impugnazioni e gli aggiornamenti sulla Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) in materia contabile. Si esporranno poi alcune considerazioni sul contributo dello psicologo e sulle conseguenti e sperabili sinergie con gli Avvocati. Si farà infine un focus sulle attività di indagine investigativa a supporto del procedimento di separazione e divorzio.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 18 marzo dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA