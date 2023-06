Il processo del lavoro alla soglia dei 50 anni

Si terrà il prossimo 19 giugno dalle 14,30 alle 16,30 il seminario dal titolo

" IL PROCESSO DEL LAVORO ALLA SOGLIA DEI 50 ANNI. Influenze della Riforma Cartabia – Centralità del ruolo dell'Avvocato – Principi di oralità e contraddittorio " organizzato da A.N. F. Roma.



L'evento, libero e gratuito, si svolgerà in presenza a Roma presso la sede dell'OCF - Sala Antonio Rosa – 2° piano, in Via Valadier n. 42 e in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM.



Durante il seminario si farà il punto sul Processo del lavoro, anche alla luce della Riforma Cartabia. Si parlerà di negoziazione assistita e di rinvio pregiudiziale nel rito del lavoro. Si affronterà il tema della nuova disciplina processuale dei licenziamenti, con particolare riferimento ai licenziamenti discriminatori e alla ripartizione dell'onere probatorio. Si discuterà di udienza di trattazione scritta e di riforma del giudizio di cassazione, ribadendo la centralità del ruolo dell'Avvocato nel Processo del lavoro.



