Il Prof. Marco Bodellini fa ingresso in PwC TLS in qualità di Of Counsel nel dipartimento Financial Services
PwC TLS annuncia che il Prof. Marco Bodellini fa ingresso in PwC TLS in qualità di Of Counsel nell’ambito del dipartimento Financial Services. Marco Bodellini è Professore Associato di Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Bergamo. Vanta una consolidata esperienza accademica e professionale, in Italia e a livello internazionale, con incarichi di docenza e ricerca presso prestigiose università europee e statunitensi.
Nel corso della sua carriera, il Prof. Bodellini ha maturato una riconosciuta esperienza nel diritto bancario e finanziario, collaborando con studi legali in Italia e nel Regno Unito e con le principali istituzioni internazionali tra cui World Bank, Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, su temi di regolamentazione bancaria e finanziaria, finanza sostenibile e gestione delle crisi bancarie.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e policy papers in materia di diritto bancario, regolamentazione finanziaria e finanza sostenibile.
L’ingresso del Prof. Marco Bodellini rappresenta un significativo rafforzamento di PwC TLS nell’ambito della regolamentazione bancaria e finanziaria, sia a livello nazionale sia internazionale.