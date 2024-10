Il provvedimento diviene giudicato se l'opposizione è stata estinta

Il decreto ingiuntivo, in caso di opposizione, acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, purché il relativo giudizio si sia estinto e, al momento della sentenza di fallimento, sia già decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione. Lo stabilisce la Cassazione con la ordinanza 22125/2024