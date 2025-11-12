IL QUADRO DELLE DECISIONI - No al rimborso per le migliorie apportate alla casa dell'ex

In tema di previdenza forense in caso di incompatibilità rimborsabili solo i contributi soggettivi; scatta il reato di contraffazione di atto pubblico per chi nasconde la targa dell'auto; in tema di noleggio con conducente non spetta allo Stato imporre vincoli per assicurare una leale concorrenza con i taxi; in caso di prestazioni gratuite sull'onorario dell'avvocato va sempre calcolata l'Iva: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione dei giudici
Un coniuge non può ottenere il rimborso delle somme spese per apportare migliorie al bene immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge (Cassazione, ordinanza n. 28433/2025)
Cassa Forense, in caso di incompatibilità rimborsabili solo i contributi soggettivi
In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica...
