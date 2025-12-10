IL QUADRO DELLE DECISIONI - Quando l'accordo di tipo autonomo non è modificabile in sede di divorzio

Esecuzione forzata: il precetto deve indicare le parti e la data del decreto ingiuntivo. È applicabile la messa alla prova anche per il delitto di furto in abitazione e con strappo. Attribuzioni tra poteri dello Stato, non può sollevare il conflitto il singolo parlamentare. Anche i mobili per casa possono essere "opere tutelate" ma secondo i requisiti previsti dal diritto d'autore. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici