IL QUADRO DELLE DECISIONI - Quando l'accordo di tipo autonomo non è modificabile in sede di divorzio

Esecuzione forzata: il precetto deve indicare le parti e la data del decreto ingiuntivo. È applicabile la messa alla prova anche per il delitto di furto in abitazione e con strappo. Attribuzioni tra poteri dello Stato, non può sollevare il conflitto il singolo parlamentare. Anche i mobili per casa possono essere "opere tutelate" ma secondo i requisiti previsti dal diritto d'autore. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici
Gli accordi patrimoniali tra gli ex coniugi che trovano nella separazione soltanto l'occasione per essere adottati, rimanendo del tutto autonomi, non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio. La modifica (o conferma) infatti può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi che seguono le regole dell'art. 1372 c.c. (Corte di cassazione, ordinanza n. 31486).
Esecuzione forzata: il precetto deve indicare le parti e la data del decreto ingiuntivo
Ai sensi dell'articolo 654 Cpc, ...
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione